Михаил Кержаков провёл 50-й «сухой» матч за «Зенит»

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков вчера вечером отметился 50-м для себя по счёту матчем без пропущенных мячей. Об этом с гордостью сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Кержаков стал шестым вратарем в истории клуба, достигшим такого результата, и для этого ему потребовалось 126 матчей.

Напомним, в минувший вечер вторника зенитовцы принимали дома «Крылья Советов» в шестом туре группового этапа Кубка России. Питерскому клубу удалось победить – 1:0, забил ближе к финальному свистку Иван Сергеев. Кержаков провёл полный матч в «рамке» своего клуба.

«Поздравляем Михаила с новым достижением и желаем как можно больше «сухарей»!», - добавили в «Зените».

Отметим, что всего в текущем сезоне у Михаила 10 матчей за свой клуб, в них во всех турнирах он пропустил лишь восемь раз.