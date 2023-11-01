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«Пари НН» зимой усилится воспитанником «Динамо» слухи

01 Ноября 2023 • 16:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 16:30

Нижегородский «Пари НН» усилится защитником клуба «Торпедо-БелАЗ» Кириллом Глущенковым. Об этом пишет в своих информационных каналах инсайдер Иван Карпов.

Глущенкову 23 года. Присоединится к новому клубу он, как пишет Карпов, бесплатно – у футболиста с «автозаводцами» из Жодино заканчивается контракт. Соглашение между нижегородцами и игроком будет подписано на 4 года. Зарплата составит 800 тыс. руб. в месяц.

Кирилл Глущенков — воспитанник ставропольского футбола. Также он занимался футболом в академиях столичных «Чертаново» и «Динамо», пробовался в «Факеле», потом уехал в Беларусь. За границей закрепился в «Ислочи», откуда попал в «Торпедо-БелАЗ».

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