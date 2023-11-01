Аршавин назвал игрока РПЛ, который наиболее сильно его удивил

Бывший российский форвард Андрей Аршавин назвал имя футболиста, который в текущем сезоне Российской премьер-лиги удивляет его наиболее сильно. Разумеется, с приятной точки зрения.

«Если мы про игроков, то Илья Ишков. Он был хорош в не только в «Урале», но и в молодежной сборной», - говорит Аршавин порталу Sport24.

Ранее сообщалось, что Ишковым уже заинтересовался российский топ-клуб – «Краснодар». В минувший уикенд Илья забил шедевральный гол в ворота московского «Динамо» - первый для 18-летнего парня в Премьер-лиге.

Что касается клубов, то среди команд Аршавина удивили «Пари НН» и воронежский «Факел».