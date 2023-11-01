Орещук: «Если Захарян вернётся в РПЛ, то в «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что в случае возвращения полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Россию он будет выступать за «Зенит».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в испанский клуб минувшим летом из «Динамо» за 13 миллионов евро.

По мнению Орещука, Захарян ещё долго не захочет возвращаться в России и постарается проявиться себя в Европе. Однако если такое всё-таки произойдёт, но новым клубом полузащитника, скорее всего, станет действующий чемпион страны «Зенит».

«Зачем было уезжать, чтобы вернуться в «Динамо»? Нет. Я думаю, что если вернётся, то в «Зенит». Всех сильных футболистов «Зенит» выкупает. Если вернётся, то лет через 10, наверное», — цитирует Орещука «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Контракт российского футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.