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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Если Захарян вернётся в РПЛ, то в «Зенит»

01 Ноября 2023 • 16:39 Комментировать

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что в случае возвращения полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Россию он будет выступать за «Зенит».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в испанский клуб минувшим летом из «Динамо» за 13 миллионов евро.

По мнению Орещука, Захарян ещё долго не захочет возвращаться в России и постарается проявиться себя в Европе. Однако если такое всё-таки произойдёт, но новым клубом полузащитника, скорее всего, станет действующий чемпион страны «Зенит».  

«Зачем было уезжать, чтобы вернуться в «Динамо»? Нет. Я думаю, что если вернётся, то в «Зенит». Всех сильных футболистов «Зенит» выкупает. Если вернётся, то лет через 10, наверное», — цитирует Орещука «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Контракт российского футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Реал Сосьедад Роман Орещук Арсен Захарян ещё теги
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