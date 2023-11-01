Агрономы «Факела» привели газон домашней арены в порядок

Агрономы воронежского «Факела» отчитались о состоянии газона домашней арены клуба – «Центрального стадиона профсоюзов». Через 10 дней «Факелу» играть на нём против столичного ЦСКА.

«Уважаемые болельщики, наши агрономы вышли устранять негативные последствия аномальной погоды сразу после игры со «Спартаком». Они провели работы на поле «Центрального стадиона профсоюзов» – оно подсушено, прикатано, также организованы необходимые агротехнические мероприятия», - говорится в заявлении пресс-службы «огнеопасных».

Напомним, что состояние газона на арене стало большим предметом споров после матча «Факел» - «Спартак» (2:0). Две недели в Воронеже лили дожди, поэтому газон стал размякшим. В последние дни часто обсуждался перенос грядущего матча воронежского клуба против «армейцев», если покрытие поля не удастся привести в порядок.