Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «У «Спартака» сейчас нет такого лидера, как Глушаков в чемпионский сезон»

01 Ноября 2023 • 16:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Известный тренер Александр Тарханов считает, что на данный момент в московском «Спартаке» нет лидера.

«В «Спартаке» явным лидером был Промес, но сейчас он нестабилен. У «Спартака» сейчас нет такого лидера, как, например, Глушаков в чемпионский сезон. Или в свое время Егор Титов», — приводит слова Тарханова Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

После 13 туров московский «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Егор Титов Денис Глушаков Квинси Промес ещё теги

Новости по матчу

15:44
Гуренко объяснил, почему Пиняев стал хуже играть
14:57
Канчельскис: «Руководство «Спартака», берите Романцева» 1
11:58
Камоцци: «Очевидно, что «Спартаку» нужен новый тренер»
21:29
Ещенко — о Соболеве: «Чем больше критики, тем Саша сильнее»
20:27
Первак назвал главные проблемы «Спартака»
20:20
Первак — о будущем Зобнина в «Спартаке»: «Надо испанский учить, чтобы понять дальнейший ход действий»
19:52
Максименко: «Буду играть или нет — зависит от меня»
19:47
Максименко: «Не ожидал, что Абаскаль доверит мне капитанскую повязку»
18:49
Аршавин: «Спартак» не кажется боеспособным коллективом
16:20
Ловчев включил «Спартак» в число претендентов на медали РПЛ
13:50
Кудряшов: «Удивило, что в «Спартаке» говорят на иностранном языке»
13:34
Терёхин: «Один Дзюба не вытащит сезон для «Локомотива»
10:03
Мостовой считает, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпоном
21:14
Экс-капитан «Локомотива»: «В Галактионове всегда подкупало его хладнокровие»
20:29
Камоцци не считает, что «Спартаку» надо сохранять Зобнина
19:32
​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство
19:22
​Орлов указал на проблему «Спартака»
18:42
​Ринат Билялетдинов не считает, что замена Абаскаля напрашивается
16:37
Актёр Маклаков призвал «Спартак» определиться с Джикией
15:42
​Глушаков допускает, что «Спартак» станет чемпионом
14:51
Агент Чавеса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к 21-летнему эквадорцу
12:04
Газзаев: «У меня сложилось впечатление, что Абаскаль — человек, далёкий от футбола»
11:47
Камоцци: «Не знаю, чего ещё ждёт руководство «Спартака», Абаскаль не справляется»
10:36
«Спартак» отказался от капитана «Осасуны» в пользу Бабича
10:32
«Матч ТВ» решил показать в прямом эфире центральный матч четырнадцатого тура чемпионата России
16:45
​Мелёшин может покинуть «Спартак» – названо условие
16:40
​В «Спартаке» приняли решение по будущему Зобнина 2
16:33
Мор считает, что «Спартаку» над работать над психологией
15:50
Минасян: «Тикнизяну лучше поменять чемпионат»
15:40
Гуренко объяснил, как правильно использовать Дзюбу
15:00
Билялетдинов — о возможном переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Нельзя сразу говорить, что это топ-трансфер»
15:00
Белоус: Полоток «Локомотива» — это середина таблицы
14:45
Наумов назвал причину нестабильной игры «Локомотива»
13:41
Нигматуллин: «После ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится»
13:33
Смородская: Салтыков не будет играть в «Локомотиве» 1
13:22
Тарпищев: Абаскаль должен использовать Джикию, у Георгия большое влияние на команду
12:23
Ловчев: «Спартак» за большие деньги обучает молодого испанского специалиста»
12:05
Газизов: «Черчесов — топовый специалист»
11:25
Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»
11:00
Салтыков переходит в «Локомотив» — источник
10:23
Футболист «Факела» Долгов: «До игры у всех было ощущение, что должны побеждать «Спартак»
09:31
Пименов: «Спартак» всё проиграл, «Факел» их полностью перебил»
18:35
Тарханов: Травма Джикии — не потеря для «Спартака»
18:26
Червиченко: «Спартак» запретил говорить Соболеву, что у Джикии нет травмы
16:52
Форвард «Спартака» Соболев: Я больше не общаюсь с прессой 2
16:43
В «Спартаке» заявили, что недовольны турнирным положением в РПЛ
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
20:19 · Кубок России
Талалаев: «У меня с командой до матча с «Динамо» был серьёзный разговор»
20:15 · Кубок России
«Спартак» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:00 · Кубок России
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Костанца – о Хонде: «Топ-игрок и очень дисциплинированный»
19:54 · Кубок России
Соболев и Мелёшин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
19:37 · Кубок России
​Деменко: «Ребята будут играть на победу»
19:35 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ
19:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Захарян не ошибся с новым клубом»
19:21 · Кубок России
Сергеев стал лидером Кубка России по голам, забитым после выхода на замену
19:20 · Кубок России
«Сочи» удвоил перевес в матче с «Факелом»
19:14 · Кубок России
«Локомотив» уже громит «Рубин» в первом тайме
19:10 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Рио-де-Жанейро – больше для отдыха, Москва – для жизни»
19:09 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев: «Похоже, у Бугаева проблемы с генетикой»
19:07 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Факелом»
19:05 · Кубок России
«Локомотив» разыграл мяч до верного и удвоил счёт в матче с «Рубином»
Все новости
Рекомендуем