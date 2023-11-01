Тарханов: «У «Спартака» сейчас нет такого лидера, как Глушаков в чемпионский сезон»

Известный тренер Александр Тарханов считает, что на данный момент в московском «Спартаке» нет лидера.

«В «Спартаке» явным лидером был Промес, но сейчас он нестабилен. У «Спартака» сейчас нет такого лидера, как, например, Глушаков в чемпионский сезон. Или в свое время Егор Титов», — приводит слова Тарханова Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

После 13 туров московский «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.