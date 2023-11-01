Колосков: «Краснодар» и «Зенит» — основные фавориты сезона»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об интриге в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению Колоскова, главными претендентами на чемпионский титул являются «Зенит» и «Краснодар», которые сейчас занимают первые две строчки в турнирной таблице РПЛ.

«В этом сезоне очень интересный чемпионат получается, интрига есть, и она будет до самого конца. Думаю, что в плане борьбы за чемпионство может быть всё что угодно. Конечно, «Краснодар» и «Зенит» — основные фавориты», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Краснодар», возглавляющий турнирную таблицу российского чемпионата, опережает второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов».