Гуренко объяснил, почему Пиняев стал хуже играть

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился комментарием о спаде нападающего «красно-зелёных» Сергея Пиняева.

«Просто стали что-то менять, искать ему разные позиции. И с этим связано. Когда он только пришел в «Локомотив», то у него все получалось. В конце сезона было видно, что он играет с воодушевлением», — приводит слова Гуренко Legalbet.

По мнению эксперта, Пиняеву намного удобнее играть на левом фланге, потому что справа ему некомфортно, но главному тренеру, конечно, виднее.

В этом сезоне Пиняев принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров. На счету 18-летнего футболиста один забитый мяч и три ассиста в этих встречах.