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Агент Дугласа Сантоса не исключил, что бразилец может покинуть «Зенит»

01 Ноября 2023 • 15:33 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.

«Уход зимой? Каждое трансферное окно многие клубы спрашивают нас о Дугласе, но он все еще в «Зените». Однако возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока», — приводит слова Sport24.

Напомним, 29-летний бразилец выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В нынешней кампании Сантос сыграл в 13 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

Контракт защитника с «Зенитом» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

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