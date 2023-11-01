Лепёхин: «Для Тюкавина переход в «Зенит» — это шаг вперёд»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в санкт-петербургский клуб.

«Для Тюкавина переход в «Зенит» — это шаг вперед. Мне нравится, как играет Тюкавин. Он мотивированный футболист, а это очень большая редкость в российском футболе», — цитирует Лепёхина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором трех ассистов.

Контракт нападающего с «Динамо» истекает следующим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 8 миллионов евро.