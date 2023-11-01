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Лепёхин: «Для Тюкавина переход в «Зенит» — это шаг вперёд»

01 Ноября 2023 • 15:24 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в санкт-петербургский клуб.

«Для Тюкавина переход в «Зенит» — это шаг вперед. Мне нравится, как играет Тюкавин. Он мотивированный футболист, а это очень большая редкость в российском футболе», — цитирует Лепёхина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором трех ассистов.

Контракт нападающего с «Динамо» истекает следующим летом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Константин Тюкавин Константин Лепёхин ещё теги

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