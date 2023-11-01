Канчельскис: «Руководство «Спартака», берите Романцева»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал «Спартак» пригласить на пост главного тренера команды Олега Романцева, ранее уже руководившего «красно-белыми».

Напомним, что в настоящий момент «Спартак» возглавляет 34-летний испанец Гильермо Абаскаль. После 13 туров РПЛ московская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

«Руководство «Спартака», берите Романцева. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Сейчас в «красно-белом» клубе бардак полнейший!» — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Романцев возглавлял «Спартак» в периоды с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003. Под его руководством «красно-белые» восемь раз выигрывали чемпионат России и единожды становились чемпионами СССР.