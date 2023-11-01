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Хомуха: «Кордоба мог бы усилить «Зенит»

01 Ноября 2023 • 14:40 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, необходим ли «Зениту» ещё один нападающий.

По мнению специалиста, петербургскому клубу есть смысл пригласить форварда «Краснодара» Джона Кордобу, а другие кандидаты на эту роль ни в чём не превосходят нынешних нападающий команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерру.

«Кто реально мог бы усилить «Зенит», так это Кордоба из «Краснодара». Другие нападающие не сильнее тех, кто есть сейчас в «Зените», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 17 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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