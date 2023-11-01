Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Динамо» способно попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России»

01 Ноября 2023 • 14:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
02.11 20:45

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «бело-голубых» на попадание в тройку лучших команд РПЛ, а также на победу в Кубке России.

«Пока рано говорить об этом, в конце сезона посмотрим. Команда способна на это, но сделать это будет нелегко. В чемпионате же не одно «Динамо» играет, есть много команд, которые будут бороться за медали», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В Кубке России «бело-голубые» идут вторыми в квартете D, отставая от первого «Спартака» на четыре балла. Свой ближайший кубковый матч динамовцы проведут завтра, 2 ноября, против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

Новости по матчу

18:46
Терёхин предрекает Тюкавину гол в ворота «Пари НН»
15:59
Яхимович: «Динамо» обязано побеждать «Пари НН»
10:17
Бителло: «Я уже привык к русским морозам»
19:31
Личка: Шунин выйдет в старте на кубковый матч против «Пари НН»
21:57
Кухарчук – о Кубке России: «Радует, что стало больше игр, ведь мы, футболисты, хотим играть»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
15:24 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Для Тюкавина переход в «Зенит» — это шаг вперёд»
15:16 · Кубок России
Тарханов предположил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля
15:06 · Кубок России
Тарханов: «Спартак» выставит смешанный состав, а «Краснодар» сыграет основой
14:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Руководство «Спартака», берите Романцева» 1
14:40 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Кордоба мог бы усилить «Зенит»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» способно попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал Солдатенкова одним из лучших защитников в России
13:58 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Меня потрясла новость о задержании Бугаева»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Зотов: «Хотелось взять реванш у «Зенита» за поражение в чемпионате»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Хубулов: «Во всех матчах сезона дали бой «Зениту»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - об аресте Бугаева: «Печально, что бывшие футболисты выбирают такой путь»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал лучшего игрока РПЛ — он играет в «Спартаке»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Черчесов неподходящая кандидатура для развития «Рубина»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрока сборной России могут посадить в тюрьму на 20 лет
13:31 · Кубок России
Мор — о матче «Зенит» — «Крылья Советов»: Качельная игра получилась
Все новости
Рекомендуем