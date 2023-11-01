Силкин: «Динамо» способно попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «бело-голубых» на попадание в тройку лучших команд РПЛ, а также на победу в Кубке России.

«Пока рано говорить об этом, в конце сезона посмотрим. Команда способна на это, но сделать это будет нелегко. В чемпионате же не одно «Динамо» играет, есть много команд, которые будут бороться за медали», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В Кубке России «бело-голубые» идут вторыми в квартете D, отставая от первого «Спартака» на четыре балла. Свой ближайший кубковый матч динамовцы проведут завтра, 2 ноября, против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.