Костанца назвал Солдатенкова одним из лучших защитников в России

Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал своего одноклубника Александра Солдатенкова одним из лучших защитников РПЛ.

По мнению Костанцы, россиянин сумел бы хорошо проявить себя в лучших европейских лигах Европы наряду с Бенхамином Гарре и Гленном Бейлом.

«Отменный защитник. Лучший в России? Думаю, да. Один из лучших — сто процентов», — цитирует Костанцу Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Солдатенков провёл за «Крылья Советов» 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

После 13 туров РПЛ самарцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 набранных очка.