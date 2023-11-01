Деменко: «Меня потрясла новость о задержании Бугаева»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о задержании экс-футболиста московского «Торпедо» и национальной сборной России Алексея Бугаева.

«Новость о задержании Алексея меня потрясла. Он всегда был очень порядочным и добросовестным человеком. Представляю, какой это был удар для его родных», - передает слова эксперта RT.

Напомним, что при задержании у Бугаева были обнаружены наркотические вещества. Во время ареста бывший футболист оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

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