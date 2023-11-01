Зотов: «Хотелось взять реванш у «Зенита» за поражение в чемпионате»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал о мотивации своей команды в матче группового этапа Кубка России против «Зенита», который завершился победой петербургской команды со счётом 1:0.

Напомним, что даже победа в прошедшей встрече не позволила бы самарцам продолжить свои выступления в турнире. Как считает Зотов, «Крылья Советов» провели хороший матч и заслужили добыть хотя бы ничью.

«Мотивация была, хотелось взять реванш у «Зенита» за то поражение, которое было недавно в чемпионате. Старались показать хорошую игру и оставить след в Кубке России победой. Но, к сожалению, матч сложился не в нашу пользу», — цитирует Зотова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 5 ноября против «Краснодара» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало — 14:00 по московскому времени.