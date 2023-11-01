Игрок «Крыльев Советов» Хубулов: «Во всех матчах сезона дали бой «Зениту»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался о противостоянии с петербургским «Зенитом» в нынешнем сезоне.

«Я думаю, мы во всех матчах дали бой «Зениту», показали свой характер. Ни в одной дуэли не уступили масштабно, так скажем», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

После 13 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым «Зенита» составляет четыре балла.

Следующий матч самарская команда сыграет на выезде против «Краснодара» 5 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.