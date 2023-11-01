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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рекордные серии без поражений в чемпионате России, или Когда закрывался «последний ноль»

01 Ноября 2023 • 13:48 Комментировать
В заключительной игре тринадцатого тура РПЛ ЦСКА обыграл в родных стенах «Краснодар». Эта победа стала седьмой в туре для хозяев поля. Только «Оренбург» сумел «зацепить» очко в Самаре. Остальным шести коллективам РПЛ не повезло. Вынужден был прервать свою беспроигрышную серию и «Краснодар». «Быки» последними из участников главного футбольного турнира России познали вкус поражения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о наиболее длительных беспроигрышных сериях в чемпионате России.

Объективно «нули» ещё есть

Если говорить объективно, последний «ноль» в таблице РПЛ ещё не закрыт. Он остался в графе «ничьи» у «Сочи», тем не менее главный из них – в графе «поражения» – закрылся в последнее воскресенье октября. Год назад это событие пришлось на три тура позже. В шестнадцатом туре на «Газпром Арене» грозненский «Ахмат» заставил признать своё превосходство в очном споре с «Зенитом». По иронии судьбы эти соперники играли сейчас в этом же 13-м туре там же. Но главный «ноль» на этот раз закрылся в Москве. Армейский клуб удержал нужный результат и прервал свою серию ничейных итогов и тем самым заставил «Краснодар» прервать самую драгоценную, беспроигрышную…

Сёмин с Эштрековым

С учётом заключительных игр сезона-2022/2023 «Краснодар» не терпел фиаско с конца апреля, то есть в течение 18 туров. Но самой продолжительной является серия у столичных железнодорожников. Если бы не вызов Юрия Палыча Сёмина под знамёна национальной сборной, кто знает, сколько бы «Локомотив» шёл по накатанным рельсам и кто бы смог остановить его на том пути. В итоге с тандемом в лице Владимира Эштрекова, с которым у Сёмина, когда он ещё был игроком, пересеклись пути, «Локомотив» установил пока недосягаемую до сегодняшнего дня планку в количестве 27 игр кряду без поражений. До целого чемпионата не хватило всего трёх матчей!

Слуцкий и Романцев

Самые продолжительные серии переходили из одного сезона в другой, а вот в рамках одного чемпионата самую длительную выдал «Спартак» эпохи Романцева. Случилось это в чемпионате России 1993 года, когда «Спартак» уступил в стартовом туре «Ростсельмашу» в Международный женский день. Следующее фиаско произошло как раз в день, когда в Москве «брали Останкино и мэрию», то есть 3 октября. Благо в тот вечер ведущий российский клуб волею календаря отнесло подальше от столицы. Трансляцию из Волгограда тогда прервали, но преданных спартаковских фанатов то поражение не сильно огорчило. Отрыв в 11 очков только на тур отсрочил второе российское чемпионство команды Романцева.

ЦСКА в сезоне-2015/2016 под руководством Слуцкого первое поражение потерпело в 14-м туре в Краснодаре. Но с учётом окончания сезона-2014/2015 серия по ходу календарного года дотянула до 21 поединка. До этого армейцы в Саранске, даже уступая 0:3 после первого тайма, сумели спастись и вырвать в итоге победу 6:4, сотворив самый крупный камбек в истории чемпионатов России.

Лидер последних лет «Зенит» был близок к тому, чтобы превзойти достижения столичных клубов, но пока ему это не удалось.

Наиболее длительные беспроигрышные серии в РПЛ 

КлубПериодТренерИВНРазность мячей в серии 
«Локомотив»2004-2005Юрий Сёмин, Владимир Эштреков2718941-8
«Зенит»2009-2010Анатолий Давыдов, Лучано Спаллетти2619749-14
«Спартак»1993Олег Романцев2617967-13
«Зенит»2019-2020Сергей Семак2319457-15
«Спартак»1999-2000Олег Романцев2219363-18
«Спартак»2006-2007Владимир Федотов22121034-19
ЦСКА2015Леонид Слуцкий2116544-15
«Спартак»1994-1995Олег Романцев2013748-17
«Краснодар»2023Владимир Ивич128421-7
«Зенит»2022Сергей Семак1512344-5

Константин Лицин

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ЦСКА Москва Зенит Краснодар Леонид Слуцкий Лучано Спаллетти Сергей Семак РПЛ ещё теги
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