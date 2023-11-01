Рекордные серии без поражений в чемпионате России, или Когда закрывался «последний ноль»

Объективно «нули» ещё есть

В заключительной игре тринадцатого тура РПЛ ЦСКА обыграл в родных стенах «Краснодар». Эта победа стала седьмой в туре для хозяев поля. Только «Оренбург» сумел «зацепить» очко в Самаре. Остальным шести коллективам РПЛ не повезло. Вынужден был прервать свою беспроигрышную серию и «Краснодар». «Быки» последними из участников главного футбольного турнира России познали вкус поражения. Сетевое изданиерассказывает о наиболее длительных беспроигрышных сериях в чемпионате России.

Если говорить объективно, последний «ноль» в таблице РПЛ ещё не закрыт. Он остался в графе «ничьи» у «Сочи», тем не менее главный из них – в графе «поражения» – закрылся в последнее воскресенье октября. Год назад это событие пришлось на три тура позже. В шестнадцатом туре на «Газпром Арене» грозненский «Ахмат» заставил признать своё превосходство в очном споре с «Зенитом». По иронии судьбы эти соперники играли сейчас в этом же 13-м туре там же. Но главный «ноль» на этот раз закрылся в Москве. Армейский клуб удержал нужный результат и прервал свою серию ничейных итогов и тем самым заставил «Краснодар» прервать самую драгоценную, беспроигрышную…

Сёмин с Эштрековым

С учётом заключительных игр сезона-2022/2023 «Краснодар» не терпел фиаско с конца апреля, то есть в течение 18 туров. Но самой продолжительной является серия у столичных железнодорожников. Если бы не вызов Юрия Палыча Сёмина под знамёна национальной сборной, кто знает, сколько бы «Локомотив» шёл по накатанным рельсам и кто бы смог остановить его на том пути. В итоге с тандемом в лице Владимира Эштрекова, с которым у Сёмина, когда он ещё был игроком, пересеклись пути, «Локомотив» установил пока недосягаемую до сегодняшнего дня планку в количестве 27 игр кряду без поражений. До целого чемпионата не хватило всего трёх матчей!

Слуцкий и Романцев

Самые продолжительные серии переходили из одного сезона в другой, а вот в рамках одного чемпионата самую длительную выдал «Спартак» эпохи Романцева. Случилось это в чемпионате России 1993 года, когда «Спартак» уступил в стартовом туре «Ростсельмашу» в Международный женский день. Следующее фиаско произошло как раз в день, когда в Москве «брали Останкино и мэрию», то есть 3 октября. Благо в тот вечер ведущий российский клуб волею календаря отнесло подальше от столицы. Трансляцию из Волгограда тогда прервали, но преданных спартаковских фанатов то поражение не сильно огорчило. Отрыв в 11 очков только на тур отсрочил второе российское чемпионство команды Романцева.

ЦСКА в сезоне-2015/2016 под руководством Слуцкого первое поражение потерпело в 14-м туре в Краснодаре. Но с учётом окончания сезона-2014/2015 серия по ходу календарного года дотянула до 21 поединка. До этого армейцы в Саранске, даже уступая 0:3 после первого тайма, сумели спастись и вырвать в итоге победу 6:4, сотворив самый крупный камбек в истории чемпионатов России.

Лидер последних лет «Зенит» был близок к тому, чтобы превзойти достижения столичных клубов, но пока ему это не удалось.

Наиболее длительные беспроигрышные серии в РПЛ

Клуб Период Тренер И В Н Разность мячей в серии «Локомотив» 2004-2005 Юрий Сёмин, Владимир Эштреков 27 18 9 41-8 «Зенит» 2009-2010 Анатолий Давыдов, Лучано Спаллетти 26 19 7 49-14 «Спартак» 1993 Олег Романцев 26 17 9 67-13 «Зенит» 2019-2020 Сергей Семак 23 19 4 57-15 «Спартак» 1999-2000 Олег Романцев 22 19 3 63-18 «Спартак» 2006-2007 Владимир Федотов 22 12 10 34-19 ЦСКА 2015 Леонид Слуцкий 21 16 5 44-15 «Спартак» 1994-1995 Олег Романцев 20 13 7 48-17 «Краснодар» 2023 Владимир Ивич 12 8 4 21-7 «Зенит» 2022 Сергей Семак 15 12 3 44-5

Константин Лицин