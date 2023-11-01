Рекордные серии без поражений в чемпионате России, или Когда закрывался «последний ноль»

Объективно «нули» ещё есть
Если говорить объективно, последний «ноль» в таблице РПЛ ещё не закрыт. Он остался в графе «ничьи» у «Сочи», тем не менее главный из них – в графе «поражения» – закрылся в последнее воскресенье октября. Год назад это событие пришлось на три тура позже. В шестнадцатом туре на «Газпром Арене» грозненский «Ахмат» заставил признать своё превосходство в очном споре с «Зенитом». По иронии судьбы эти соперники играли сейчас в этом же 13-м туре там же. Но главный «ноль» на этот раз закрылся в Москве. Армейский клуб удержал нужный результат и прервал свою серию ничейных итогов и тем самым заставил «Краснодар» прервать самую драгоценную, беспроигрышную…
Сёмин с Эштрековым
С учётом заключительных игр сезона-2022/2023 «Краснодар» не терпел фиаско с конца апреля, то есть в течение 18 туров. Но самой продолжительной является серия у столичных железнодорожников. Если бы не вызов Юрия Палыча Сёмина под знамёна национальной сборной, кто знает, сколько бы «Локомотив» шёл по накатанным рельсам и кто бы смог остановить его на том пути. В итоге с тандемом в лице Владимира Эштрекова, с которым у Сёмина, когда он ещё был игроком, пересеклись пути, «Локомотив» установил пока недосягаемую до сегодняшнего дня планку в количестве 27 игр кряду без поражений. До целого чемпионата не хватило всего трёх матчей!
Слуцкий и Романцев
Самые продолжительные серии переходили из одного сезона в другой, а вот в рамках одного чемпионата самую длительную выдал «Спартак» эпохи Романцева. Случилось это в чемпионате России 1993 года, когда «Спартак» уступил в стартовом туре «Ростсельмашу» в Международный женский день. Следующее фиаско произошло как раз в день, когда в Москве «брали Останкино и мэрию», то есть 3 октября. Благо в тот вечер ведущий российский клуб волею календаря отнесло подальше от столицы. Трансляцию из Волгограда тогда прервали, но преданных спартаковских фанатов то поражение не сильно огорчило. Отрыв в 11 очков только на тур отсрочил второе российское чемпионство команды Романцева.
ЦСКА в сезоне-2015/2016 под руководством Слуцкого первое поражение потерпело в 14-м туре в Краснодаре. Но с учётом окончания сезона-2014/2015 серия по ходу календарного года дотянула до 21 поединка. До этого армейцы в Саранске, даже уступая 0:3 после первого тайма, сумели спастись и вырвать в итоге победу 6:4, сотворив самый крупный камбек в истории чемпионатов России.
Лидер последних лет «Зенит» был близок к тому, чтобы превзойти достижения столичных клубов, но пока ему это не удалось.
Наиболее длительные беспроигрышные серии в РПЛ
|Клуб
|Период
|Тренер
|И
|В
|Н
|Разность мячей в серии
|«Локомотив»
|2004-2005
|Юрий Сёмин, Владимир Эштреков
|27
|18
|9
|41-8
|«Зенит»
|2009-2010
|Анатолий Давыдов, Лучано Спаллетти
|26
|19
|7
|49-14
|«Спартак»
|1993
|Олег Романцев
|26
|17
|9
|67-13
|«Зенит»
|2019-2020
|Сергей Семак
|23
|19
|4
|57-15
|«Спартак»
|1999-2000
|Олег Романцев
|22
|19
|3
|63-18
|«Спартак»
|2006-2007
|Владимир Федотов
|22
|12
|10
|34-19
|ЦСКА
|2015
|Леонид Слуцкий
|21
|16
|5
|44-15
|«Спартак»
|1994-1995
|Олег Романцев
|20
|13
|7
|48-17
|«Краснодар»
|2023
|Владимир Ивич
|12
|8
|4
|21-7
|«Зенит»
|2022
|Сергей Семак
|15
|12
|3
|44-5
Константин Лицин
Бан пользователя