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Булыкин - об аресте Бугаева: «Печально, что бывшие футболисты выбирают такой путь»

01 Ноября 2023 • 13:40 Комментировать

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал арест бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева.

«Такие новости шокируют всю футбольную общественность. Печально, что бывшие футболисты выбирают такой путь. Надеюсь, полиция во всем разберется», - передает слова Дмитрия RT.

Сегодня, 1 ноября, телеграм-канал Mash опубликовал информацию о задержании Бугаева. Во время ареста у бывшего футболиста были обнаружены наркотические вещества. Также отмечается, что при задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Экс-футболист сборной России арестован с наркотическими веществами, он оказал сопротивление полиции

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Алексей Бугаев
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