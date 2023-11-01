Костанца назвал лучшего игрока РПЛ — он играет в «Спартаке»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги.

Бразилец назвал футболиста московского «Спартака» Антона Зиньковского, ведь он обожает его стиль игры.

«Если говорить про текущий сезон — сейчас лидер «Краснодар», там мне нравится полузащитник Кривцов. Не скажу, что он лучший, но показывает качественный футбол», - приводит слова Костанцы Sport24.

Среди россиян, которые выступают не в РПЛ, Костанца отметил игрока «Монако» Александра Головина.

«Крылья Советов» после 13 туров Российской премьер-лиги занимают третье место в турнирной таблице с 22 очками в активе.