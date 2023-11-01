Попов: «Черчесов неподходящая кандидатура для развития «Рубина»

Бывший защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался о возможном назначении Станислава Черчесова или Александра Мостового на пост главного тренера казанской команды.

Эксперт затруднился оценить перспективы Мостового, так как он ещё не имеет тренерского опыта. Черчесов же, по мнению Попова, не подходит для построения долгосрочного проекта.

«Если Рашида Рахимова уволят в январе и возьмут Черчесова до конца сезона — это один вариант. Но в развитие клуба, в развитие футбола Татарстана — это неподходящая кандидатура», — приводит слова Попова Metaratings.

Попов считает, что Черчесов находится без работы с июля, так как до сих пор не получил подходящего предложения.

Напомним, ранее Черчесов возглавлял такие клубы, как «Спартак» и «Динамо». Последним местом работы 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош»., с которым специалист дважды сумел выиграть чемпионат страны.