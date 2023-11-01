Экс-игрока сборной России могут посадить в тюрьму на 20 лет

Адвокат Сергей Жорин отреагировал на задержание бывшего футболиста сборной России и московского «Торпедо» Алексея Бугаева с наркотическими веществами.

«Если судом будет доказана его виновность, то наказание будет от 15 до 20 лет. Вину может установить только суд, это должен быть закон, вступивший в законную силу», - передает слова адвоката «Спорт-Экспресс».

Сегодня утром телеграм-канал Mash опубликовал новость о задержании Бугаева в Краснодаре. При аресте у бывшего футболиста были обнаружены наркотические вещества.

Экс-футболист сборной России арестован с наркотическими веществами, он оказал сопротивление полиции