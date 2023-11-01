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Игрок «Крыльев Советов» Костанца вспомнил, как побеждал «Реал» в Лиге чемпионов

01 Ноября 2023 • 13:26 Комментировать

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца вспомнил, как в бытность игроком молдавского «Шерифа» побеждал мадридский «Реал» в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА.

«Самое памятное о матче на «Бернабеу»? Думаю, победный гол «Шерифа» в самом конце. Я вбросил, мяч скинули Тиллю - и он шикарно положил Куртуа», - рассказал футболист в интервью журналисту Sport24.

Напомним, что поединок состоялся в сентябре 2021 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В том матче «Шериф» одержал сенсационную победу над «королевским» клубом со счетом 2:1. Костанца провел на поле все 90 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Крылья Советов Фернандо Костанца ещё теги
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