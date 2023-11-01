Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Дркушича не исключил, что словенец покинет «Сочи» в зимнее трансферное окно

01 Ноября 2023 • 13:24 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Агент защитника футбольного клуба «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что сейчас не самый подходящий момент для разговоров о возможном трансфере, ведь сочинский клуб замыкает турнирную таблицу, поэтому футболистам нужно концентрироваться на достижении результата.

«Конечно, если у Вани появится какой-то вариант, мы обсудим возможный трансфер с клубом, но сейчас такого вопроса не стоит. Он не думает сейчас о трансфере. В любом случае решение в январе будет принимать «Сочи», - приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Контракт Дркушича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица ещё теги

Новости по матчу

21:45
Аршавин рассказал о стажировке в «Динамо»
15:03
Личка не видит проблем в российском судействе
10:32
​Бителло объяснил, почему Тюкавин назвал его русским Неймаром
18:53
Ринат Билялетдинов назвал двух игроков, от которых «Сочи» стоит отказаться
18:11
Макаров не сыграет против «Сочи»
18:05
Силкин рассказал, почему у «Динамо» отсутствует стабильность в атаке
16:38
Агент Дркушича: «Если снова нужно будет пробить с точки, Ваня это сделает»
13:12
Силкин: «Если бы «Урал» забил раньше, то «Динамо» не выиграло бы»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
15:24 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Для Тюкавина переход в «Зенит» — это шаг вперёд»
15:16 · Кубок России
Тарханов предположил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля
15:06 · Кубок России
Тарханов: «Спартак» выставит смешанный состав, а «Краснодар» сыграет основой
14:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Руководство «Спартака», берите Романцева» 1
14:40 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Кордоба мог бы усилить «Зенит»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» способно попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал Солдатенкова одним из лучших защитников в России
13:58 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Меня потрясла новость о задержании Бугаева»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Зотов: «Хотелось взять реванш у «Зенита» за поражение в чемпионате»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Хубулов: «Во всех матчах сезона дали бой «Зениту»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - об аресте Бугаева: «Печально, что бывшие футболисты выбирают такой путь»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал лучшего игрока РПЛ — он играет в «Спартаке»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Черчесов неподходящая кандидатура для развития «Рубина»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрока сборной России могут посадить в тюрьму на 20 лет
13:31 · Кубок России
Мор — о матче «Зенит» — «Крылья Советов»: Качельная игра получилась
Все новости
Рекомендуем