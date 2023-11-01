Агент Дркушича не исключил, что словенец покинет «Сочи» в зимнее трансферное окно

Агент защитника футбольного клуба «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что сейчас не самый подходящий момент для разговоров о возможном трансфере, ведь сочинский клуб замыкает турнирную таблицу, поэтому футболистам нужно концентрироваться на достижении результата.

«Конечно, если у Вани появится какой-то вариант, мы обсудим возможный трансфер с клубом, но сейчас такого вопроса не стоит. Он не думает сейчас о трансфере. В любом случае решение в январе будет принимать «Сочи», - приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Контракт Дркушича с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2025 года.