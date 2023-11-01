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Мостовой: «Очень жаль, что такие люди, как Абаскаль, тренируют «Спартак»

01 Ноября 2023 • 13:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
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Через 5 ч. 26 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

После 13 туров РПЛ «Спартак» с 20 очками в своём активе занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Всё идёт своим чередом, ничего не меняется. «Спартак» одну игру выиграет и всё, а потом в паре матчей отскочит. Очень жаль, что такие люди, как Абаскаль, тренируют команду. Непонятно, как попадают, а потом ещё и умничают», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 1 ноября, против «Краснодара» в Кубке России. Игра состоится в Москве и начнётся она в 20:45 по местному времени.

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