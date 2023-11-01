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Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»

01 Ноября 2023 • 13:06 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что его не удивило то, что «быки» занимают первое место, ведь они являются топ-командой.

«Будет интересная игра. Мы сейчас тоже вроде бы неплохой ход набрали.

Мы будем играть дома, болельщики будут на нашей стороне. Нам нужно обязательно выигрывать», - приводит слова Чистякова «Спорт день за днём».

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Краснодаром» в заключительном матче первого круга пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 по московскому времени. 

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