Защитник «Зенита» Чистяков: Меня совсем не удивило первое место «Краснодара»

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что его не удивило то, что «быки» занимают первое место, ведь они являются топ-командой.

«Будет интересная игра. Мы сейчас тоже вроде бы неплохой ход набрали.

Мы будем играть дома, болельщики будут на нашей стороне. Нам нужно обязательно выигрывать», - приводит слова Чистякова «Спорт день за днём».

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Краснодаром» в заключительном матче первого круга пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 по московскому времени.