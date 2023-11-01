Агент Барбоза оценил шансы Клаудиньо и Вендела покинуть «Зенит» зимой

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитников Вендела и Клаудиньо, выступающих в РПЛ за петербургский «Зенит».

«У Вендела контракт с «Зенитом», как и у Клаудиньо. Они могут уйти, если клубу поступит хорошее предложение. Но нет оснований говорить, что они реально могут покинуть клуб зимой», - передает слова агента «РИА Новости».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги петербургский клуб располагается на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 26 баллов и отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.