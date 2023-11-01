Бразилец из РПЛ: «Российский паспорт - интересная тема»

Легионер самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с журналистами высказался насчет возможного получения российского гражданства.
«Российский паспорт? Интересная тема. Я бы сделал, без проблем», - передает слова 24-летнего бразильского футболиста Sport24.
Напомним, что Фернандо защищает цвета самарского коллектива с января прошлого года.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги южноамериканский защитник провел десять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.
«Крылья Советов» занимают третье место в таблице после 13 туров.
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