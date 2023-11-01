Бразилец из РПЛ: «Российский паспорт - интересная тема»

Легионер самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с журналистами высказался насчет возможного получения российского гражданства.

«Российский паспорт? Интересная тема. Я бы сделал, без проблем», - передает слова 24-летнего бразильского футболиста Sport24.

Напомним, что Фернандо защищает цвета самарского коллектива с января прошлого года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги южноамериканский защитник провел десять поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

«Крылья Советов» занимают третье место в таблице после 13 туров.