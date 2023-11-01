Игрок «Зенита» Коваленко назвал причину спада «Крыльев Советов»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Коваленко высказался об игре своего бывшего клуба - самарских «Крыльев Советов» - в нынешнем сезоне.

«Спад у «Крыльев»? Они очень здорово начали сезон. Может, это что-то внутреннее. Они вообще шикарно играют. Наверное, просто где-то не фартит», - рассказал полузащитник в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

После 13 туров чемпионата России самарский коллектив набрал 22 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Краснодаром». Поединок состоится в воскресенье, 5 ноября.