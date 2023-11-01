Пименов высказался о слабой результативности Писарского

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о слабой результативности форварда самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

Напомним, что в прошлом сезоне 27-летний футболист попал в топ-бомбардиров РПЛ.

Пименов отметил, что, вероятно, Писарский выбрал не ту команду, чтобы проявлять свое голевое чутьё.

«На что он после первого гола передал нам всем привет. То, что мы не разбираемся, как эксперты. Но время показало, что, наверное, мы что‑то понимаем. Он пока проигрывает конкуренцию своим оппонентам», - добавил он в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что Писарский перешел из «Оренбурга» в Крылья Советов» минувшей зимой.