Личка: Позвал бы Беллингема, Вендела и Зиньковского в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого бы хотел пригласить к себе в команду.

Из «Зенита» чешский специалист выделил бразильского полузащитника Маркуса Вендела.

«Если брать из актуальных, игрок, который сейчас в огне, — позвал бы Джуда Беллингема.

Соболев очень неприятный игрок для соперников. Но позвал бы Зиньковского — он быстрый и маленький — на фланг его!» - приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» после 13 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре «бело-голубые» на выезде сыграют против главного аутсайдера — «Сочи» (6.11).