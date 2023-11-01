Сенников - о задержании Бугаева с наркотиками: «Может, кто-то подставил»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на задержание бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, которого подозревают в сбыте наркотических веществ.

«Неожиданно на самом деле. Не знаю, что за ситуация. Судить сложно. Может, кто-то подставил, а может он и правда втянулся во что-то. Должно быть разбирательство», - передает слова Дмитрия Legalbet.

Ранее информацию о задержании 42-летнего Бугаева опубликовал телеграм-канал Mash. Во время ареста у бывшего футболиста было обнаружено 495 грамм мефедрона.

Экс-футболист сборной России арестован с наркотическими веществами, он оказал сопротивление полиции