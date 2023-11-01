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В ЦСКА следят за ситуацией с полем в Воронеже

01 Ноября 2023 • 12:13 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что столичный клуб следит за ситуацией, связанной с качеством газона на поле воронежского «Факела».

«Ситуация для нас, по сути, отзеркаливает события 2‑месячной давности: тогда мы провели матч на неподготовленном газоне стадиона «Фишт», после чего комиссия постановила, что пока поле не выздоровеет, матчи на нем проводиться не будут», - приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, что резервным стадионом «Факела» является «РЖД Арена» в Москве. 

Матч между командами в заключительном туре первого круга должен состоится в Воронеже 11 ноября. 

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