В ЦСКА следят за ситуацией с полем в Воронеже

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что столичный клуб следит за ситуацией, связанной с качеством газона на поле воронежского «Факела».

«Ситуация для нас, по сути, отзеркаливает события 2‑месячной давности: тогда мы провели матч на неподготовленном газоне стадиона «Фишт», после чего комиссия постановила, что пока поле не выздоровеет, матчи на нем проводиться не будут», - приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, что резервным стадионом «Факела» является «РЖД Арена» в Москве.

Матч между командами в заключительном туре первого круга должен состоится в Воронеже 11 ноября.