Экс-футболист сборной России арестован с наркотическими веществами, он оказал сопротивление полиции

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре. Полицейские обнаружили у 42-летнего экс-игрока «Торпедо» наркотические вещества, об этом рапортует телеграм-канал Mash.

В ходе разбирательства было установлено, что Бугаев получил наркотики во владение с помощью закладки на улице. На Алексея завели уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Кроме того, источник отмечает, что при аресте экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Добавим, что за национальную сборную России Бугаев провел семь поединков.