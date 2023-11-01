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Полузащитник «Крыльев Советов» Костанца — о своей зарплате: «Главное, что семью обеспечиваю»

01 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о зарплате, которую он получает в российской команде.

«Не могу раскрывать цифры. Но главное, что семью обеспечиваю. Наверное, в Самаре получаю самую высокую зарплату за всю карьеру», - приводит слова Костанцы Sport24

Бразильский полузащитник выступает за самарский клуб с января прошлого года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. 

В текущем сезоне Костанца принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Фернандо Костанца
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