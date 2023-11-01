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Камоцци: «Очевидно, что «Спартаку» нужен новый тренер»

01 Ноября 2023 • 11:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что «красно-белым» нужен новый главный тренер, так как нынешний наставник команды Гильермо Абаскаль не имеет должного опыта для такой работы.  

«Очевидно, что «Спартаку» нужен новый тренер. Абаскаль не способен руководить таким клубом, как «Спартак». Здесь нужен опыт, а он у него отсутствует. Но решать руководству, им всё же виднее», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В 13 турах РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице. От первого «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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