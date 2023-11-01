Журналист: Российские футболисты неинтересны командам Серии А

Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о возможных переходах российских футболистов в Серию А в зимнее трансферное окно.

Журналист отметил, что не верит в то, что зимой состоится трансфер россиянина из РПЛ в чемпионат Италии, ведь там не следят за российским рынком.

«Им абсолютно неинтересны российские футболисты. Да, бывают исключения, но в целом сейчас в Италии не следят за россиянами. Уровень лиг слишком разный», - приводит слова Франки «РБ Спорт».

Напомним, что в чемпионате Италии выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, однако в нынешнем сезоне 28-летний футболист провел на поле всего 101 минуту.