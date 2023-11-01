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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист: Российские футболисты неинтересны командам Серии А

01 Ноября 2023 • 11:43 Комментировать (1)

Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о возможных переходах российских футболистов в Серию А в зимнее трансферное окно. 

Журналист отметил, что не верит в то, что зимой состоится трансфер россиянина из РПЛ в чемпионат Италии, ведь там не следят за российским рынком. 

«Им абсолютно неинтересны российские футболисты. Да, бывают исключения, но в целом сейчас в Италии не следят за россиянами. Уровень лиг слишком разный», - приводит слова Франки «РБ Спорт». 

Напомним, что в чемпионате Италии выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, однако в нынешнем сезоне 28-летний футболист провел на поле всего 101 минуту. 

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