Президент «Оренбурга» Еремякин: «В сфере наших интересов есть несколько футболистов»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин допустил, что грядущий зимой южноуральский клуб пополнят несколько новых футболистов.

По словам Еремякина, в настоящий момент ведётся работа, по ходу которой просматриваются футболисты, способные усилить «Оренбург».

«Мы работаем, изучаем ситуацию, смотрим трансферный рынок, исходя из наших потребностей. В сфере наших интересов есть несколько футболистов — изучаем их, прицениваемся», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Оренбург», набравший 12 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Давида Деограсии проведёт 6 ноября против «Ростова». Начало — в 14:00 по московскому времени.