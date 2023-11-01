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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костанца: «Подумаешь, нет еврокубков! От этого мотивация бороться за подиум ничуть не меньше»

01 Ноября 2023 • 11:29 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о своей мотивации в условиях отстранения российских команд от международных турниров.

По словам бразильского футболиста, в любой лиге престижно занять как можно более высокое место, а участие в еврокубках — лишь приятный бонус.

«Очень хочется занять с «Крыльями» как можно более высокое место. Подумаешь, нет еврокубков! От этого мотивация бороться за подиум ничуть не меньше», — приводит слова Костанцы Sport24.

После 13 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 набранных очка. В ближайшем 14-м туре самарская команда встретится с лидером чемпионата России «Краснодаром». Этот матч состоится 5 ноября и начнётся он в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Фернандо Костанца

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