Митрофанов: «Федун остаётся членом исполкома РФС»

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов в беседе с представителями СМИ поведал, когда последний раз пересекался с бывшим владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном.

«Леонид Арнольдович не присутствовал на последнем заседании. Он не сообщал, почему. Но он остается членом исполкома РФС. Когда я его видел последний раз? На исполкоме весной», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Федун сложил с себя полномочия владельца «Спартака» летом прошлого года. Он руководил «красно-белыми» на протяжении 18 лет. В настоящий момент московский клуб принадлежит компании «Лукойл».