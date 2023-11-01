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Митрофанов: «Федун остаётся членом исполкома РФС»

01 Ноября 2023 • 11:29 Комментировать (1)

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов в беседе с представителями СМИ поведал, когда последний раз пересекался с бывшим владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном.

«Леонид Арнольдович не присутствовал на последнем заседании. Он не сообщал, почему. Но он остается членом исполкома РФС. Когда я его видел последний раз? На исполкоме весной», - передает слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Федун сложил с себя полномочия владельца «Спартака» летом прошлого года. Он руководил «красно-белыми» на протяжении 18 лет. В настоящий момент московский клуб принадлежит компании «Лукойл».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Максим Митрофанов Леонид Федун ещё теги
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01 Ноября 2023 в 11:52
члЕном вялым он остается, как всегда!
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