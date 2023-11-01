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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев рассказал, как смотрит на возможное приглашение белорусских клубов в РПЛ

01 Ноября 2023 • 11:18 Комментировать

Бывший наставник сборной России и московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о возможном приглашении белорусских клубов в РПЛ.

«Почему бы и нет? Главное - не стоять на месте и искать новые пути для движения вперед. Я не очень знаком с белорусским футболом, но попробовать стоит!» - сказал специалист в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Напомним, что с инициативой интегрировать белорусские команды в российские профессиональные лиги выступил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги принимают участие 16 клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев
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