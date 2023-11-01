Полузащитник «Крыльев Советов» Костанца считает, что Осинькин способен привести «Спартак» к чемпионству

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о работе под руководством Игоря Осинькина.

Бразилец отметил, что благодаря наставнику прибавил универсальности, ведь в «Ботафого» и «Шерифе» он играл справа в защите, а в Самаре он чаще всего действует в опорной зоне. Также игрок считает, что Осинькин мог бы привести московский «Спартак» к чемпионству.

«Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом», - приводит слова Костанцы Sport24.

После 13 туров Российской премьер-лиги нынешнего сезона самарский клуб занимает третье место в турнирной таблице.