Пименов — об «Ахмате»: «Ромащенко находится в начале пути»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением об игре «Ахмата» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 31 октября, грозненцы потерпели разгромное поражение от «Балтики» (1:4) в матче группового этапа Кубка России. Отметим, что в девяти своих последних встречах во всех турнирах «Ахмат» одержал лишь одну победу.

«Понятно, что нужно стабилизировать игру. Ромащенко находится в начале пути. Но видно, что команда играет более строго», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

После 13 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч грозненская команда проведёт 4 ноября против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.