Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов — об «Ахмате»: «Ромащенко находится в начале пути»

01 Ноября 2023 • 11:15 Комментировать
Ахмат
...
Факел
04.11 16:30

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением об игре «Ахмата» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 31 октября, грозненцы потерпели разгромное поражение от «Балтики» (1:4) в матче группового этапа Кубка России. Отметим, что в девяти своих последних встречах во всех турнирах «Ахмат» одержал лишь одну победу.

«Понятно, что нужно стабилизировать игру. Ромащенко находится в начале пути. Но видно, что команда играет более строго», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

После 13 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч грозненская команда проведёт 4 ноября против «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Руслан Пименов Ахмат ещё теги

Новости по матчу

17:59
Созин: «Не удивлюсь, если Ромащенко не доработает в «Ахмате» до конца сезона»
17:18
«Факел» набрал больше всех очков среди команд РПЛ в октябре
23:34
Романцев: «В игре против «Зенита» мне откровенно понравился «Ахмат»
21:47
«Ахмат» стал худшей командой сезона РПЛ по пропущенным голам в первых таймах
19:14
Магаль: «Ташуев говорит, чтобы я чаще брал игру на себя»
18:58
Ринат Билялетдинов объяснил проблемы «Ахмата» увольнением Ташуева
10:19
Марков: «Настраивал ли Ташуев отдельно на «Спартак»? Всё было, как обычно»
17:02
Максим Максимов — о матче со «Спартаком»: «Когда выходил на замену, был уверен, что мы сможем победить»
14:12
«Ахмат» - худшая команда сезона РПЛ по голам во вторых таймах
11:11
Калинин — о словах Салиховой про поле в Воронеже: «Пускай Зарема выйдет и сыграет»
10:54
Игрок «Факела» Долгов: «С приходом Ташуева стало больше комбинационного футбола»
09:51
Беленов: «Победу над «Спартаком» можно назвать исторической»
16:23
«Факел» довёл серию без поражений до пяти матчей, воронежцы не проигрывают с 25 сентября
16:08
«Факел» при Ташуеве в РПЛ пропустил лишь дважды
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
15:44 · Россия. Премьер-лига
Гуренко объяснил, почему Пиняев стал хуже играть
15:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Дугласа Сантоса не исключил, что бразилец может покинуть «Зенит»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Для Тюкавина переход в «Зенит» — это шаг вперёд»
15:16 · Кубок России
Тарханов предположил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля
15:06 · Кубок России
Тарханов: «Спартак» выставит смешанный состав, а «Краснодар» сыграет основой
14:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Руководство «Спартака», берите Романцева» 1
14:40 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Кордоба мог бы усилить «Зенит»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» способно попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал Солдатенкова одним из лучших защитников в России
13:58 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Меня потрясла новость о задержании Бугаева»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Зотов: «Хотелось взять реванш у «Зенита» за поражение в чемпионате»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Хубулов: «Во всех матчах сезона дали бой «Зениту»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - об аресте Бугаева: «Печально, что бывшие футболисты выбирают такой путь»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал лучшего игрока РПЛ — он играет в «Спартаке»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Черчесов неподходящая кандидатура для развития «Рубина»
Все новости
Рекомендуем