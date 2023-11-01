Агент Батчи рассказал о будущем полузащитника в «Краснодаре»

Агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи Эдуардо Мариньо высказался о будущем своего клиента в российском клубе.

Агент отметил, что не понимает, откуда взялись разговоры о возможном уходе.

«Сейчас только ноябрь, какой смысл об этом говорить? Я не знаю, что будет завтра, а вы спрашиваете о том, что будет дальше», - приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего ангольца с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Батчи принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнёрам по команде.