​Наумов не считает, что у Мбаппе будет преимущество над Холанном из-за более сильной сборной

Мало сомнений в том, что в ближайшем будущем Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн будут сражаться за обладание «Золотым мячом», и у француза есть известное преимущество в виде выступлений в сборной, которая в состоянии выиграть чемпионат мира, чего не скажешь о сборной страны, цвета которой защищает Холанн. Тем не менее, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что это не станет определяющим фактором в данном вопросе.

- Мбаппе не обязательно будет иметь перевес перед Холанном из-за того, что играет за претендующую на титулы сборную Франции. Нередко звёздные футболисты не добиваются выдающихся результатов даже в сильных сборных, - считает Наумов, слова которого цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.