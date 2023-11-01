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​Наумов не считает, что у Мбаппе будет преимущество над Холанном из-за более сильной сборной

01 Ноября 2023 • 00:37 Комментировать

Мало сомнений в том, что в ближайшем будущем Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн будут сражаться за обладание «Золотым мячом», и у француза есть известное преимущество в виде выступлений в сборной, которая в состоянии выиграть чемпионат мира, чего не скажешь о сборной страны, цвета которой защищает Холанн. Тем не менее, бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что это не станет определяющим фактором в данном вопросе.

- Мбаппе не обязательно будет иметь перевес перед Холанном из-за того, что играет за претендующую на титулы сборную Франции. Нередко звёздные футболисты не добиваются выдающихся результатов даже в сильных сборных, - считает Наумов, слова которого цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Николай Наумов Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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