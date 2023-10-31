Действующий лидер Российской премьер-лиги, «Краснодар» может подписать защитника столичного «Спартака» Георгия Джикию в том случае, если россиянин не продлит истекающий контракт с «красно-белыми». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что трудовое соглашение 29-летнего футболиста со «Спартаком» действует до лета 2024 года и продлевать его стороны пока не собираются. Более того, Джикия почти не играет этой осенью за свою команду – во всех официальных матчах он провёл лишь 73 минуты – против «Краснодара» 2 сентября в РПЛ.

Всего у Георгия в этом сезоне 9 выходов на поле во всех турнирах за клуб без результативных действий.

«Краснодар» после 13 туров РПЛ занимает первое место турнирной таблицы РПЛ с 28 баллами.

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