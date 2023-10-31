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Хубулов: отдал бы «Золотой мяч» Мбаппе эксклюзив

31 Октября 2023 • 23:01 Комментировать
Зенит
1:0
Крылья Советов

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Хубулов рассказал корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву, кто бы достоин получить «Золотой мяч» - 2023.

- Кому бы ты отдал «Золотой мяч»?

- Мбаппе. Мне очень нравится этот футболист по игре. Он делает многое для побед «Пари Сен-Жермен».

Напомним, что по итогам церемонии в Париже Лионель Месси получил восьмой в карьере «Золотой мяч». Килиан Мбаппе занял третье место по итогам голосования.

Ранее аналогичное мнение высказал защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой.

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Евро-Футбол.Ру,
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