​Масалитин потерял интерес к «Золотому мячу»

Известный в прошлом советский и российский нападающий Валерий Масалитин признался, что потерял интерес к «Золотому мячу». Причина - ценность награды в его глазах упала из-за того, что в конкурсе все время побеждают одни и те же лица.

И не всегда Масалитин находил их победы справедливыми. За последние пятнадцать лет «Золотой мяч» лишь дважды брали иные игроки, не Месси и не Роналду. Речь идет о Луке Модриче и Кариме Бензема.

- Хави с Иньестой на 100% должны были получать эту награду. Поляк Роберт Левандовски очень много забивал, а мюнхенцы всё выигрывали. Однако «Золотой мяч» всё равно получали либо Месси, либо Роналду. Поэтому в последние 10 лет я потерял интерес к этому призу, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.