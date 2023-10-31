Сергеев объяснил, почему согласен с получением «Золотого мяча» Месси

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву рассказал, кто достоин получить «Золотой мяч» - 2023.

- Если бы ты вручал «Золотой мяч», то кому бы отдал?

- Месси. Потому что это Месси. Он делает игру команды, выиграл чемпионат мира. Ему оставалась одна награда, которую он в итоге завоевал. Это справедливое вручение. Молодые ребята ещё возьмут своё.

- Чья идея была поздравить Данила Кругового с рождением ребёнка?

- Коллективная. Все в команде решили.

Напомним, что «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» с минимальным счётом в шестом туре Пути РПЛ Кубка России. Сергеев стал автором победного гола на 87-й минуте.