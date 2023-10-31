Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егора Беляева, кто заслужил получить «Золотой мяч» - 2023.
- Кто по-твоему заслужил получить «Золотой мяч»?
- Коваленко (смеется)
- А если серьёзно?
- Наверно, Мбаппе. Он в новом футбольном симуляторе хорош, Холанн там «бревно».
Напомним, что на церемонии в Париже в понедельник, 30 октября, Лионель Месси получил восьмой в карьере «Золотой мяч». Килиан Мбаппе вошёл в топ-3 по итогам голосования.
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