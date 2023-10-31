Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егора Беляева, кто заслужил получить «Золотой мяч» - 2023.

- Кто по-твоему заслужил получить «Золотой мяч»?

- Коваленко (смеется)

- А если серьёзно?

- Наверно, Мбаппе. Он в новом футбольном симуляторе хорош, Холанн там «бревно».

Напомним, что на церемонии в Париже в понедельник, 30 октября, Лионель Месси получил восьмой в карьере «Золотой мяч». Килиан Мбаппе вошёл в топ-3 по итогам голосования.